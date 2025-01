Piano di Zona S9: al via tirocini d’inclusione nell’ambito del piano sociale povertà

Combattere la povertà, la fragilità e l’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inclusione sociale che permettano l’accesso al mondo del lavoro. È l’obiettivo che il Piano di Zona ambito S/9 – con Sapri Comune capofila – intende raggiungere, secondo quanto previsto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso l’istituzione di un fondo per la lotta alla povertà e alle esclusioni sociale.

Il progetto

Motivo per il quale il Piano di Zona S9, diretto dalla Coordinatrice Gianfranca di Luca, ha previsto l‘attivazione di 50 tirocini di inclusione sociale per le persone titolari di ADI e per i nuclei familiari o soggetti che si trovino in simili condizioni economiche, in possesso di attestazione ISEE non superiore a 9.360euro, per i quali sussista una presa in carico sociale come definita con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Tirocinio di Inclusione Sociale è un percorso di orientamento, formazione, inserimento o reinserimento finalizzato all’inclusione sociale e lavorativa, all’autonomia e alla riabilitazione. I tirocini verranno effettuati presso gli enti locali, aziende private, studi professionali o altri operatori economici, selezionati tramite apposito avviso pubblico.

Ecco come presentare domanda

Possono presentare domanda di ammissione i cittadini residenti nei Comuni dell’Ambito S/9 beneficiari ADI o presi in carico dal Servizio Sociale competente che siano in possesso dei seguenti requisiti: un’età compresa tra 18 anni compiuti e 65 non compiuti; beneficiari della misura ADI oppure in possesso di attestazione ISEE non superiore a 9.360euro e per i quali sussista una presa in carico sociale; siano in stato di inoccupazione o disoccupazione certificate dal Centro per l’Impiego; non siano beneficiari di altre misure di politiche attive del lavoro e infine che appartengano ad un nucleo familiare non beneficiario di altre misure di sostegno al reddito.

Le domande, da redigere utilizzando il modello A, allegato all’avviso presente sul sito del Piano di Zona, dovranno essere indirizzate al Piano di Zona Ambito S9 – Comune Capofila Sapri – e pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 28/02/2025.