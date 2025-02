Piano di Zona S8, Bruno: “Un cambio di passo per risultati concreti”

Si è tenuto ieri il primo coordinamento istituzionale dell’Ambito S/8 con il nuovo coordinatore, Riccardo Coppola. A presiedere l’assemblea, il capogruppo di maggioranza di Vallo della Lucania, Antonio Bruno, ha evidenziato la necessità di un lavoro concreto e partecipato per rispondere alle esigenze del territorio.

Il post social del consigliere Bruno

“Dopo anni di discussioni spesso sterili, oggi l’assemblea ha dimostrato maturità. Stiamo imprimendo un cambio di passo, praticando la democrazia e affrontando questioni concrete”, ha dichiarato Bruno, sottolineando come la politica amministrativa debba concentrarsi su risultati tangibili. Uno dei temi centrali della riunione è stato il servizio dei micronido, un elemento chiave per migliorare la qualità della vita delle famiglie. Bruno, nel suo post social, ha poi affrontato le difficoltà legate alla gestione di un Ambito che coinvolge ben 37 Comuni, evidenziando come, nonostante le criticità, il percorso di cambiamento sia già avviato.

“Non è facile gestire un Ambito così vasto, soprattutto con una carenza di personale drammatica. Eppure, senza isterismi e con il rispetto delle regole, stiamo dimostrando che il cambiamento è possibile. Il merito è di tutti”. Mentre, a chi spesso guarda con scetticismo all’operato delle amministrazioni pubbliche, ha risposto: “Per chi non conosce il funzionamento della pubblica amministrazione, tutto ciò che si fa sembra sempre poco. Ma in una terra abituata a lamentarsi, io vedo il bicchiere mezzo pieno perché abbiamo le carte in regola per fare bene”.