Piaggine: una giornata per la raccolta del sangue in collaborazione con l’Avis di Agropoli

L’amministrazione comunale di Piaggine, guidata dal sindaco Renato Pizzolante, in collaborazione con l’Avis Comunale di Agropoli, ha organizzato una giornata dedicata alla raccolta del sangue. +

L’iniziativa

L’appuntamento è previsto per la giornata di domenica 22 settembre, presso piazza Vittorio Veneto a Piaggine. L’iniziativa ha lo scopo di semplificare le donazione del sangue per i residenti del comune e delle aree circostanti, consentendo loro di effettuare il prelievo senza dover affrontare lunghi viaggi per recarsi nei punti di raccolta delle città più grandi.

In questo modo non solo si agevola la raccolta del siero, fondamentale per numerosi ospedali che ne hanno segnalato la carenza, ma si registra anche un significativo e positivo aumento delle donazioni. Per ogni ulteriore informazione sugli orari e le modalità di prelievo ci si potrà rivolgere al numero 0974-271750.