Piaggine, l’Odv “Soccorso Sociale dei Quattro Comuni” cerca benefattore che offra un prefabbricato per uffici e deposito

L’Organizzazione di Volontariato “Soccorso Sociale dei Quattro Comuni”, attiva nei comuni di Piaggine, Valle dell’Angelo, Laurino e Sacco e in tutto il territorio, cerca un benefattore che metta a disposizione un prefabbricato da utilizzare per gli uffici e per il deposito del materiale sanitario.

Il prefabbricato

“La nostra associazione opera da molti anni nella Valle del Calore e nel Vallo di Diano e di recente è stata impegnata molto con le autoambulanze, con gli autisti, i soccorritori e gli infermieri attivi, specie nel periodo del Covid 19, sia per l’assistenza, sia per permettere i vaccini in loco. Spesso, durante la pandemia, venivamo allertati dalla centrale 118 di Vallo della Lucania per i trasporti presso l’ospedale di Nocera Inferiore e presso le altre strutture Covid, ma attualmente abbiamo delle difficoltà economiche dovute alla sentenza del Consiglio di Stato che ci ha tolto le postazioni 118 nonostante il Tar di Salerno ci avesse assegnato tali postazioni” ha fatto sapere Vincenzo Marra, presidente dell’associazione che ha in dotazione cinque autoambulanze stazionate a Piaggine, negli spazi antistanti alla sede di via San Sebastiano affidatagli in comodato d’uso gratuito dall’amministrazione comunale.

L’Associazione ha fatto, dunque, appello ai cittadini e ai residenti di Piaggine che possiedono un prefabbricato inutilizzato, di metterlo a gratuitamente a disposizione.