Piaggine: gli spazi inutilizzati della scuola diventeranno una nuova sala mensa

I lavori di realizzazione della mensa scolastica, già aggiudicati, prevedranno la riconversione degli spazi non utilizzati dell’edificio scolastico sito nel comune che, attualmente, accoglie le classi delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di I grado.

Le opere

Gli interventi saranno possibili grazie ai fondi PNRR previsti proprio per l’estensione del tempo pieno scolastico e delle mense.

Il comune di Piaggine, guidato dal sindaco Renato Pizzolante, a tal proposito è risultato beneficiario di un finanziamento di 355.000,00 euro. La somma coprirà l’importo totale delle spese.

L’importanza dei lavori

La riconversione delle aree attualmente inutilizzate della scuola permetterà agli studenti del territorio di poter usufruire di una sala mensa ampia e confortevole in cui consumare i pasti durante i giorni del tempo prolungato, che sarà incentivato anche in questo modo, così da offrire, ai giovani del territorio, la possibilità di restare a scuola nelle ore pomeridiane per approfondire le varie materie e per partecipare alle attività extracurriculari, ai laboratori e ai progetti mirati ad arricchire la loro esperienza educativa.