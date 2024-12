Piaggine, crolla muretto in vicolo Cesareo: disposta messa in sicurezza e sgombero degli immobili

Nei giorni scorsi la Polizia Municipale, con l’agente Renato Capozzoli, il responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, l’ingegnere Angelo Monaco e i Vigili del Fuoco di Vallo della Lucania, hanno effettuato un sopralluogo presso vicolo Cesareo a Piaggine dopo aver ricevuto diverse segnalazioni dai cittadini.

Preoccupazione tra i residenti

I residenti, preoccupati, avevano allertato gli organi competenti per segnalare, in particolare, la caduta di pietre sulla strada. Dal sopralluogo è emersa una reale situazione di pericolo in un’area della zona: la caduta delle pietre, come accertato, è stata causata dal crollo di un muretto in pietrame che costeggia il vicolo. Preso atto della situazione, dall’Ufficio Tecnico è stata subito emessa l’ordinanza con la quale è stata predisposta la chiusura temporanea di vicolo Cesareo, nello specifico dal civico 3 al civico 8.

Gli interventi

La strada sarà riaperta solo dopo i lavori di messa in sicurezza che dovrebbero avvenire, come assicurato dalla Casa Comunale guidata dal sindaco, Renato Pizzolante, in breve tempo. La situazione ha reso, tuttavia, necessario lo sgombero dell’immobile sottostante il muro in pietra al solo scopo precauzionale e il divieto di utilizzo dello stesso sia ai proprietari che a chiunque, a qualunque titolo, occupi tale unità immobiliare.

L’ordinanza è stata, come da regolamento, trasmessa al Comando della Stazione Carabinieri di Piaggine, al Comando della Stazione Carabinieri del Parco di Valle dell’Angelo, alla Polizia Locale di Piaggine, ai Vigili del Fuoco della provincia di Salerno e agli occupanti dell’immobile.