Petina: una giornata di volontariato per pulire e valorizzare il cimitero

In vista della commemorazione dei defunti il Comune di Petina e i volontari del Servizio Civile, hanno organizzato una giornata di volontariato per la pulizia e la cura del cimitero.

L’iniziativa

La giornata dedicata allo stralcio dell’erba, alla rimozione del fogliame e dei residui di fiori e alla pulizia degli spazi comuni, è stata fissata per sabato, 26 ottobre, a partire dalle ore 8:00. La giornata di volontariato ha anche lo scopo di rendere il cimitero un ambiente accogliente e dignitoso per tutti coloro che vi si recano per commemorare i propri defunti.

Un piccolo grande gesto

Tutti potranno unirsi ai volontari: “Chi fa volontariato dimostra che anche i piccoli gesti possono avere un grande impatto” hanno fatto sapere dalla Casa Comunale. L’iniziativa rappresenta un passo significativo verso una maggiore consapevolezza civica e una maggiore partecipazione alla vita pubblica e si propone, inoltre, di valorizzare il luogo della memoria.