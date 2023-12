Petina, ritorna il presepe vivente

A Petina si rinnova l’appuntamento tradizionale con il presepe vivente. La manifestazione, denominata “La Via del Presepe”, quest’anno si terrà nei giorni 26 e 27 dicembre e si svolgerà per le vie del centro storico a partire dalle ore 19:00. Fra le vie del borgo ci si potrà immergere in un’atmosfera natalizia che ricorderà l’antica Betlemme e ci si potrà fermare ad ammirare la riproduzione vivente delle botteghe dei vecchi artigiani, delle osterie affollate e rumorose e delle decine e decine di centurioni romani e di imponenti matrone.

Un evento in sinergia tra varie realtà presenti sul territorio

Sacro e profano si mescoleranno per far sì che il pubblico si possa immergere in un paese che, per l’occasione, diventerà un vero e proprio presepe. L’evento, patrocinato dal comune di Petina e promosso dalla Parrocchia San Nicola di Bari, dall’APS A.R.E.S.T.A., dalla Pro Loco e dal Forum dei Giovani, è stato inserito nel programma del POC regionale “Campania Divina”.