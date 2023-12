Montecorice s’illumina con la magia del Presepe Vivente: seconda edizione il 15 e 16 dicembre

Montecorice si veste a festa, pronta a regalare a residenti e visitatori un Natale carico di tradizione con la seconda edizione del Presepe Vivente, in programma nei giorni 15 e 16 dicembre tra i vicoli del grazioso comune cilentano. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Montecorice, vede il coinvolgimento attivo delle associazioni Actor Sud ed Il Contrappasso, ma anche di semplici cittadini impegnati nella realizzazione delle scenografie e delle rappresentazioni.

Il Presepe Vivente a Montecorice

Le classiche scene della Natività prenderanno vita nelle suggestive stradine del borgo attraverso un vero e proprio spettacolo teatrale, condito anche da danze e canti, che trasporteranno i visitatori in un’atmosfera unica. Abitanti del borgo e volontari si trasformano in personaggi chiave del Presepe: dagli angeli ai pastori, dagli artigiani alla Natività, ogni scena è curata per trasmettere l’autenticità della nascita di Gesù.

L’evento si svolgerà in diverse fasce orarie per consentire a un vasto pubblico di partecipare e di potersi, quindi, immergere completamente nelle scene della Natività, rendendo l’esperienza unica e indimenticabile. Ci saranno sei turni nei due giorni del Presepe Vivente: primo turno alle 18, il secondo turno alle 18.45, il terzo turno alle 19.30, il quarto turno alle 20.15, il quinto turno alle 21 e l’ultimo turno alle 21.45.

“Il Presepe Vivente è un’esperienza condivisa che coinvolge cuori e menti, un rituale che ci connette alle radici della tradizione natalizia. Vogliamo ringraziare ogni singolo residente, volontario, e partecipante che contribuisce alla magia di questo evento, rendendo possibile la riproduzione autentica e coinvolgente delle scene classiche della Natività – spiegano gli organizzatori – Ogni interpretazione, ogni decorazione, ogni dettaglio curato con amore e dedizione è fondamentale per creare un’atmosfera unica che emana la vera essenza del Natale. Vi invitiamo calorosamente a unirvi a noi in questi giorni di celebrazione e a condividere insieme la magia del Presepe Vivente a Montecorice. Che questa esperienza possa portare calore, serenità e la consapevolezza della bellezza delle tradizioni natalizie”.

Si ricorda che è obbligatoria la prenotazione per la visita della rievocazione del Presepe Vivente. Per info e prenotazioni: 3381701521 – 3792495907 – 3713160516.