Un uomo di circa 60 anni è stato trovato privo di vita in casa a Pertosa. L’uomo non dava notizie di sé.

Gli interventi

Da qui è scattato l’allarme. Sul posto sono giunti i Carabinieri ed il personale del 118 che non ha potuto far altro che constatarne il decesso. L’uomo ha perso la vita per cause naturali.