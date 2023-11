Pertosa destina il 5 per mille per finalità sociali

Il Comune di Pertosa, guidato dal sindaco Domenico Barba, ha deciso di destinare la somma erogata a favore dell’Ente, quale destinazione degli introiti del 5×1000 dell’IRPEF sui redditi relativa all’anno di imposta 2020, assegnati nel 2022, al Consorzio Sociale “Vallo di Diano- Tanagro- Alburni” per contribuire alle finalità sociali da esso assicurate.

L’iniziativa

L’importo servirà a garantire interventi di carattere sociale, che possono essere determinanti per la qualità della vita dei soggetti più deboli, residenti nel territorio comunale. Con riferimento all’anno di imposta 2020 risulta assegnata al Comune di Pertosa la somma complessiva di € 735,27.

La normativa

I contribuenti possono decidere di destinare una quota pari al 5×1000 del reddito delle persone fisiche a sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza. Le amministrazioni, poi, decidono come utilizzarli. Negli anni diversi enti locali hanno riutilizzato le risorse per 5 per mille per piccoli interventi, in particolare in ambito sociale. Un modo per garantire opere o servizi in settori strategici considerato che i bilanci comunali talvolta non sono sufficienti.

Come destinare il 5×1000

Per destinare il 5×1000 ad un Comune è sufficiente apporre la propria firma nell’apposito riquadro della dichiarazione dei redditi. In automatico il 5×1000 del contribuente viene assegnato al proprio Comune di residenza.