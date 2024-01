Persona sui binari, bloccata la circolazione ferroviaria tra Battipaglia e Sapri

Persona sui binari. Treni bloccati: alcuni cancellati altri fanno segnalare notevoli ritardi. Accade sulla tratta tirrenica meridionale. «La circolazione è sospesa tra Battipaglia e Capaccio per un intervento delle Forze dell’Ordine», ha fatto sapere Rfi. Pare che si sia registrato un tentativo di suicidio.

I disagi

Due regionali, uno in partenza da Sapri ed uno da Napoli Centrale, sono già stati cancellati. Un’ora di ritardo per un convoglio alta velocità proveniente da Roma Termini. Ma potrebbero registrarsi anche altri rallentamenti: «I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 50 minuti», fanno sapere le ferrovie.

Ulteriori problemi

A peggiorare la situazione per i viaggiatori anche un guasto alla stazione di Capaccio – Roccadaspide.

«La circolazione, già rallentata in precedenza per un intervento delle Forze dell’Ordine tra Battipaglia e Capaccio, permane rallentata anche per un malfunzionamento della linea nella stazione di Capaccio», fanno sapere da Trenitalia.