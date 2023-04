Perito: punta a riqualificare il centro storico di Ostigliano

Il Comune di Perito ha approvato il progetto il progetto definitivo – esecutivo relativo ai “lavori di riqualificazione di Via Serrotola nel centro storico della frazione Ostigliano” per un importo complessivo di euro 50.000,00 di cui € 40.916,53,00 per lavori ed € 9.083,47 per somme a disposizione dell’Amministrazione.

Fondi Psr per il Comune di Perito: ecco come verranno investiti

L’Ente guidato dal sindaco Carlo Cirillo ha aderito al bando di finanziamento del Gal Cilento Regeneratio nella misura 7.6.1 del PSR Campania 2014/2020, per “la riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali, nonché sensibilizzazione ambientale”.

Perito ha quindi dato inizio all’iter che porterà alla riqualificazione di un’area del centro storico della frazione Ostigliano.

Ente punta al restyling di via Serrotola

L’obiettivo e finalità del Bando è il patrimonio storico-culturale nelle aree più interne del Gal Cilento Regeneratio mediante interventi di recupero e di valorizzazione per ridurre le situazioni di degrado.

L’Amministrazione Comunale di Perito intende così candidare un progetto con la misura 7.6.1 relativo alla riqualificazione di via Serrotola che costituisce l’asse principale del centro storico della frazione Ostigliano di Perito. Da un’analisi dello stato attuale dell’area oggetto d’intervento è emerso che sono presenti difatti elementi dequalificanti del piccolo borgo rurale.