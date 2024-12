Perito diventa Città di Maria: domenica arriva il vescovo Calvosa

Il giorno 8 dicembre 2024 Perito sarà insignito del titolo di “Civitas Mariae” (Città di Maria). Il riconoscimento sarà ufficializzato dalla presenza del Vescovo Sua Eccellenza Vincenzo Calvosa.

L’iter

L’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Pietro Apolito, ha fatto richiesta al Vescovo lo scorso 15 aprile con Delibera di Consiglio Comunale.

All’atto dell’Amministrazione è susseguita una petizione popolare organizzata dal Parroco Don Marco Torraca.

Lo scorso 15 agosto arrivava la comunicazione al popolo di Perito che il Vescovo aveva accolto favorevolmente la richiesta.

Il legame tra Perito e il culto di Maria

La comunità di Perito, da secoli, è legata al culto di Maria in particolare per la solennità dell’Assunzione di Maria al cielo. Il giorno della festa è occasione di ritorno in paese per gli emigrati e per i tanti fedeli dei paesi circostanti.

La maestosa statua dell’“Assunta” è di pregevole fattura e cattura lo sguardo di tutti e suscita emozioni particolari. Opera artistica di grande valore, proveniente da Napoli e datata 1700.

Ogni anno, con sacrificio, viene portata a spalla per le vie del paese. Per l’evento il comune di Perito ha realizzato una lapide commemorativa che sarà posizionata in Piazza della Vittoria. La lapide è opera dell’artista locale Severino Volpe.