Perito: al via il progetto “Italea 2024 anno delle radici”

Il comune di Perito è capofila nel progetto progetto Italea: un viaggio emozionante dedicato a chi ha origini italiane, nell’ambito dei comuni facenti parte della Comunità Montana Gelbison & Cervati.

Il progetto

Il progetto Italea è rivolto agli italiani residenti all’estero e agli italodiscendenti: accoglienza, agevolazioni e iniziative per chi vuole viaggiare in Italia sulle orme della propria storia familiare. Il progetto fornisce un insieme di servizi turistici – itinerari, laboratori, vantaggi, sconti – per agevolare il viaggio in Italia, grazie al lavoro di una fitta rete di professionisti che in ogni regione d’Italia avranno cura di informare, accogliere e assistere i viaggiatori. Il 2024 è l’Anno delle radici italiane nel mondo, dedicato all’accoglienza degli italodiscendenti nei territori d’origine con eventi e iniziative locali, e si presenta come il momento ideale per un viaggio nel Belpaese. Ad attendere gli ospiti ci sono eventi e iniziative organizzate da più di 800 comuni, in tutto il territorio nazionale.

Programma

LABORATORIO DELLE RADICI

14 Agosto 2024 – RICERCA GENEALOGIACA presso Casa Comunale Perito dalle 9:00 alle 13:00

17 Agosto 2024 – RICERCA DEI LUOGHI – visita guidata ai borghi – Perito Piazza della Vittoria ed Ostigliano Piazza S.Sofia dalle 8:30 alle 10:30

17 Agosto 2024 – RICERCA CULTURALE – mani in pasta – Ostigliano Piazza S.Sofia dalle 11:30 alle 13:30

SERATA DELLE RADICI

15 Agosto 2024 – SPETTACOLO MUSICALE – Perito Piazza della Vittoria ore 21:00

16 Agosto 2024 – SPETTACOLO MUSICALE – – Ostigliano Piazza Silvio Baratta ore 21:00

INCONTRO/DIBATTITO

17 Agosto 2024 – “GLI EMIGRANTI RACCONTANO” –Ostigliano “Palazzo Marchesale alle ore 20:30 a seguire premiazione “I COLORI DELL’EMIGRAZIONE”

Italea è il programma di promozione del turismo delle radici, lanciato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale all’interno del progetto PNRR e finanziato da NextGenerationEU per il periodo 2022-2025. Il nome Italea deriva da “talea”, una pratica con cui si consente ad una pianta di propagarsi. Recidendone una parte e ripiantandola, le si può dare nuova vita, facendo crescere nuove radici: proprio come accade con le migrazioni. Questo programma rappresenta un invito alla riscoperta della “pianta madre”.