Perito: a 100 anni dal primo annuncio radio inaugurata “Radio D’Epoca in mostra”

Sabato 14 dicembre alle ore 18:00 è stata inaugurata l’esposizione dal titolo “Radio D’Epoca in mostra“. L’evento, voluto dall’Amministrazione Comunale di Perito, è stato realizzato in occasione dei 100 anni della radio in Italia: nell’ottobre del 1924, infatti, la radio italiana trasmetteva il suo primo annuncio.

L’apertura della mostra, allestita fra le architetture del Palazzo Marchesale situato nel centro storico di Ostigliano, è stata preceduta da un convegno che, nella prima parte, ha visto il racconto della propria esperienza di alcuni dei protagonisti di altrettante radio nate nel Cilento degli anni ’70 del secolo scorso.

Radio d’epoca in mostra

L’esposizione, che raccoglie numerosi apparecchi radio collezionati negli anni da un appassionato originario del Comune di Perito, sarà visitabile nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 2024 con i seguenti orari: Sabato dalle 18:30 alle ore 21:30 Domenica 15 dalle 09:30 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00 Lunedì dalle 09:30 alle 12:00