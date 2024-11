CilentoYouthRadio: scadenza fissata al 7 dicembre per l’iscrizione gratuita al corso di giornalismo

Procede il reclutamento di attivisti ed aspiranti giornalisti targato #CilentoYouthRadio. Partito ufficialmente il 9 novembre scorso, spedito verso la meta, il progetto, promosso da Cilento Youth Union e cofinanziato dalla Regione Campania e dal Dipartimento Politiche giovanili e Servizio Civile Universale, entra nel vivo e promette di coinvolgere e formare giovani cilentani.

Prende sempre più forma l’ambizione di dar vita ad un esperimento di partecipazione attiva, informazione libera, comunicazione bottom up ed open mind, dopo il lancio tenutosi a Rofrano, al cospetto di una platea numerosa ed attenta, che ha mobilitato naturalmente numerosi millenials e Gen Z.

Le attività

I pregevoli interventi dei relatori presenti alla presentazione pubblica del 9 novembre all’aula consiliare di Rofrano (consultabili al seguente link https://cilentoyouth.eu/union/cilentoyouthradio-i-momenti-chiave-della-presentazione-pubblica/) non solo hanno illustrato le caratteristiche dell’iniziativa, il programma, le modalità di accesso al corso di giornalismo e l’obiettivo del progetto, ma ne hanno anche delineato la strategia sottesa: la creazione dell’organo di informazione e comunicazione di CYU APS, capace di essere veicolo di opportunità e di idee, oltre che essere voce dei giovani cilentani e palestra di cittadinanza attiva. La lectio magistralis conclusiva, tenuta da Giovanni Zagni, direttore di Pagella Politica, ha offerto importanti spunti di analisi e riflessione, proponendo il fact-checking come un approccio metodologico, adottabile anche dalla futura testata, capace di coniugare in maniera originale ed efficace, anche a livello territoriale, informazione e partecipazione.

La fruizione del percorso formativo di #CilentoYouthRadio è assolutamente gratuita. La conduzione del corso sarà affidata a Ernesto Rocco, giornalista e direttore di InfoCilento.

Il termine di scadenza della call è il 7 dicembre. Per candidarsi a partecipare basta compilare l’e-form accessibile al link https://linktr.ee/cilentoyouthradio.