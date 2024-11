Nasce #CilentoYouthRadio: un’opportunità per gli aspiranti giornalisti cilentani

Continua senza sosta l’attività di Cilento Youth Union APS sul territorio cilentano. Da anni l’associazione di promozione sociale sostiene l’empowerment dei giovani locali offrendo loro numerose opportunità di apprendimento non formale ed informale, ad integrare un’autentica strategia di resistenza incentrata sulle persone che vivono in terre d’abbandono e sul loro “diritto a restare”.

L’iniziativa

#CilentoYouthRadio è un’iniziativa realizzata con il sostegno della Regione Campania e del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale e mira a formare venti giovani del Cilento con la passione per il giornalismo e per il digitale.

L’obiettivo dichiarato è la creazione di un canale comunicativo dedicato a diffondere, in maniera più efficace e capillare, opportunità ed iniziative legate in particolare al mondo Erasmus, promuovendo confronto e consapevolezza rispetto ai valori sottesi. La missione, ardua e sfidante ma sicuramente non impossibile per CYU, è contribuire aliberare la voce giovane del Cilento, sintonizzandola con la bellezza di un territorio da difendere e di cui prendersi cura. Si propone di farlo mediante la realizzazione di un presidio di espressione ed informazione capace di un racconto open mind, ma anche schietto, innovativo, mobilitante. Storie, sogni e ambizioni dal volto giovane, che formano preziosa umanità e schivano stereotipi e pregiudizi come fardelli, affermando con leggerezza e determinazione il desiderio di fare la propria parte. Partire per restare si declina così anche come dovere civico testimoniato con freschezza ed abnegazione.

La presentazione pubblica di #CilentoYouthRadio è fissata per sabato 9 novembre, a partire dalle ore 16:00, presso l’aula consiliare del Comune di Rofrano.

Agli esponenti e agli attivisti di CYU APS si affiancheranno personalità delle istituzioni e della rete sociale della stessa associazione promotrice e padrona di casa, tra cui il Presidente dell’Ente Parco Giuseppe Coccorullo, il Responsabile del settore Politiche giovanili Regione Campania Giuseppe Pagliarulo, il Consigliere Regionale Tommaso Pellegrino. Ad Ernesto Rocco sarà affidato il compito di illustrare agli aspiranti giornalisti lo specifico percorso formativo che si svolgerà tra il prossimo dicembre e marzo 2025. Avranno spazio le testimonianze di Ambra Isoldi, per conto di C.i.R.C.E. APS, collettivo di imprenditrici militanti cilentane, nonchè di Don Gianni Citro, Presidente della Fondazione CREA e Fondatore del Meeting del Mare, straordinario emblema di creatività e sensibilità giovanile. Molto atteso si prospetta l’intervento di Giovanni Zagni, direttore di Pagella Politica, testata nazionale di riferimento in tema di fact-checking, che a partire dalle ore 18:00, terrà una lectio magistralis dal titolo: “Analisi dell’attualità politica e fact-checking al servizio del racconto giornalistico e della partecipazione democratica”.

E per la serata si accende la musica a Rofrano, con #CilentoYouthRadio Night: DjSet, castagne e vino offerti agli ospiti di CYU APS, in via Tosone, nel corso principale del paese all’altezza del ristopub Regina.

La fruizione del percorso formativo di #CilentoYouthRadio è assolutamente gratuita. Per candidarsi a partecipare: e-formaccessibile al link https://linktr.ee/cilentoyouthradio