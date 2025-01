Perdifumo, nuovo progetto di raccolta differenziata: installate anche 2 isole ecologiche

Il Comune di Perdifumo diventa sempre più green e attento alla corretta gestione dei rifiuti urbani. Da inizio 2025, l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco, Vincenzo Paolillo, ha dato ufficialmente il via al nuovo sistema di raccolta. Dagli orari di conferimento al divieto di utilizzo di buste nere, l’obiettivo è quello di ridurre l’impatto sull’ambiente ed intercettare il valore sostanziale del principio “Zero Waste”, sui cui condurre le nuove generazioni.

Isole Ecologiche

Sull’intero territorio comunale, inoltre, sono state installate due isole ecologiche, due distributori automatici di sacchetti per la raccolta differenziata, ma anche due ecoisole collocate in Piazza Europa, presso Perdifumo Capoluogo, e in Piazza Fiorello Pecora, nella frazione di Vatolla. L’attivazione e le modalità di utilizzo di tali dispositivi verrà comunicato a breve a tutti i cittadini che, in questo modo, avranno la possibilità di conferire in maniera sempre più facile e ben organizzata.

L’App

L’Amministrazione Comunale ha anche pensato di fornire il nuovo servizio di raccolta di un’app per la gestione dei rifiuti. Essa permette di consultare il calendario di dettaglio per il conferimento dell’immondizia sul territorio, cosi come di ricevere tutte le informazioni necessarie alla separazione dei materiali.