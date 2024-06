“Perdifumo in Corsa”, torna la corsa podistica più attesa del Cilento: tra natura, sport e gastronomia

La Pro Loco Perdifumo e Frazioni, insieme al CSI Cava de’ Tirreni e l’A.S.D. Podisti Cava Picentini Costa d’Amalfi, presenta con orgoglio l’undicesima edizione della corsa podistica “Perdifumo in Corsa”, una delle più attese di tutto il Cilento. Questo evento, che si terrà sabato 29 giugno alle ore 19:00, è un’occasione per celebrare la passione per il territorio e la condivisione tra la comunità.

Un percorso suggestivo

Il percorso di “Perdifumo in Corsa” si estende per circa 9 km, interamente all’interno del comune di Perdifumo. Partendo da Piazza Municipio, i partecipanti, circa 150, affronteranno un tracciato collinare con splendide vedute sul golfo di Salerno, fino a raggiungere la frazione Mercato Cilento, dove è previsto un ristoro al 5° km. Al termine della gara, i corridori saranno accolti con un ricco buffet che include bevande, frutta, dolci e la tipica “acquasale cilentana”.

Programma della giornata

L’evento inizierà alle 18:00 con il ritrovo in Piazza Municipio e il ritiro dei pettorali. La partenza della gara è prevista per le 19:00, mentre la premiazione avverrà alle 20:00. Per garantire un’organizzazione impeccabile, le iscrizioni sono aperte online sul sito www.anviloteam.it e tramite email a plperdifumo@gmail.com. È possibile iscriversi anche sul posto, fino alle 18:30 del giorno della gara, con un costo di partecipazione di 5,00 euro.

Requisiti di partecipazione

L’iscrizione è aperta a tutti i tesserati Fidal/Eps, in possesso di un certificato medico di idoneità all’atletica leggera, rilasciato da un medico sportivo. Il cronometraggio sarà curato da Anviloteam, e la classifica finale sarà visibile sul sito www.anviloteam.it.

Gli obiettivi

L’organizzazione di questa gara non è solo un evento sportivo, ma un momento di aggregazione che mette al centro i valori della condivisione e dell’amore per il territorio. La Pro Loco Perdifumo e Frazioni si impegna, da sempre, ad organizzare eventi che possano promuovere il benessere e la partecipazione attiva della comunità. Questo spirito di collaborazione rende “Perdifumo in Corsa” un appuntamento imperdibile per gli appassionati di podismo e per chi desidera vivere un’esperienza autentica immersa nella bellezza del Cilento.

L’undicesima edizione di “Perdifumo in Corsa” rappresenta, quindi, anche un’importante occasione per scoprire e apprezzare le meraviglie del territorio di Perdifumo, attraverso una manifestazione che unisce sport, natura e tradizioni locali.

Le info utili

Per maggiori informazioni e per iscriversi, visitare il sito www.anviloteam.it o la pagina Facebook “Perdifumo in Corsa”.

Agostino Pisani +39 345 615 9899 Giancarlo Materazzi +39 3495508992