Perdifumo, ci risiamo: nuovo avviso per candidarsi come assessore nel rispetto delle quote rose

Il Comune di Perdifumo è a caccia di un nuovo assetto d’equilibrio nella maggioranza. L’amministrazione, guidata dal Sindaco Vincenzo Paolillo, negli ultimi giorni ha dovuto fare i conti con la perdita di qualche pezzo per strada. La giovane Vice Sindaca, Norina Malandrino, ha infatti deciso di rassegnare le sue dimissioni per motivi personali, lasciando libera l’importante carica.

Il precedente avviso pubblico

La stessa Malandrino fu nominata lo scorso giugno attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse e disponibilità ad assumere la carica di assessore da parte di soggetti di sesso femminile nel rispetto delle quote rose che prevedono la presenza di almeno un assessore donna in giunta.

Requisiti e scadenze

Cosi, a distanza di pochi mesi, si è riproposto lo stesso avviso. Quest’ultimo è aperto a tutte le cittadine che abbiamo la residenza nel Comune di Perdifumo e siano in possesso di alcuni requisiti fondamentali come la compatibilità alla carica di consigliere, di non essere coniuge, parente o affine entro il terzo grado del Sindaco e degli amministratori sia di maggioranza che di opposizione attualmente in carica.

Il termine fissato per le proposte di candidatura è quello del 15 ottobre prossimo. Intanto i cittadini, tra non pochi malumori, aspettano e sperano che la quadra si possa trovare in tempi stretti.