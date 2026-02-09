Perdifumo, al via le attività di numerazione civica per l’aggiornamento della toponomastica

Hanno preso il via la settimana scorsa le attività di rilievo delle abitazioni e dei fabbricati presenti su tutto il territorio comunale di Perdifumo, finalizzate all’aggiornamento e alla revisione della toponomastica e della numerazione civica.

Il progetto

L’iniziativa rientra in un più ampio progetto di riordino amministrativo promosso dall’Amministrazione Comunale, con l’obiettivo di migliorare l’accuratezza delle banche dati dell’ente e rendere più efficiente la gestione dei servizi pubblici. Un intervento tecnico, ma di grande utilità pratica, che consentirà di individuare con precisione vie e numeri civici e di superare eventuali incongruenze o assenze nell’attuale sistema.

Il progetto permetterà, inoltre, di agevolare l’accesso agli immobili da parte dei mezzi di soccorso e dei servizi di pubblica utilità, come ambulanze, vigili del fuoco, servizi postali e corrieri, riducendo i tempi di intervento e migliorando la sicurezza per i cittadini. Le operazioni saranno svolte da personale incaricato dal Comune. Gli operatori saranno riconoscibili grazie a un cartellino identificativo rilasciato dall’Ente e opereranno con l’ausilio di tablet e macchine fotografiche. Le attività si svolgeranno esclusivamente all’esterno degli edifici, senza necessità di accesso alle abitazioni private, evitando così qualsiasi disagio per la popolazione.

L’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco, Vincenzo Paolillo, invita i cittadini alla massima collaborazione, sottolineando l’importanza di un intervento che rappresenta un passo concreto verso una maggiore efficienza dei servizi e una migliore organizzazione del territorio.