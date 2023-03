Perde il controllo dell’auto e finisce contro la saracinesca di un alimentari

Il violento urto e l’auto ha finito la sua corsa contro la saracinesca di un negozio. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi in via Pio XII ad Eboli, dove una Fiat Multipla di colore celeste condotta da un uomo, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, ha sbandato.

L’urto violento ha attirato in strada diversi residenti e tanti si sono affacciati ai balconi.

L’allarme e i soccorsi

Immediatamente lanciato l’allarme sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di via Benedetto Grimaldi e l’ambulanza del 118.

Per estrarre l’uomo dal veicolo i caschi rossi hanno dovuto provvedere con manovre definite.

Trasportato in ospedale è sotto controllo del personale medico sanitario del Maria Santissima dell’Addolorata di Eboli.

Indagini in corso sulla dinamica

Intanto a lavoro ancora i vigili del fuoco per ripristinare il funzionamento della saracinesca del negozio di generi alimentari divelta nel violento impatto.

Il malcapitato, che potrebbe essere stato colto da un improvviso malore, non sarebbe in pericolo di vita.