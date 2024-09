Perché rendere Smart la propria casa? BTicino lo spiega con un simpatico test

Si parla sempre più spesso, oggi, dell’utilità di avere una casa Smart, ovvero ricca di tecnologie d’avanguardia, oltre che di dispositivi connessi ad Internet e gestibili in maniera domotica.

Una casa come questa sa effettivamente rivelarsi preziosa sotto molteplici punti di vista, a partire dal comfort fino alla riduzione dei consumi, e BTicino ha pensato di presentare alcuni dei principali vantaggi con un simpatico test.

Il simpatico test online ideato da BTicino

BTicino è un marchio che ha poco bisogno di presentazioni: quest’azienda italiana è stata fondata nel lontano 1936 ed è un vero punto di riferimento per quel che riguarda gli articoli elettrici, non a caso nei più noti e-commerce del settore, come Emmebistore, si possono trovare intere sezioni dedicate ai prodotti BTicino.

Il test ideato da BTicino, visionabile sul sito Internet ufficiale dell’azienda e raggiungibile anche attraverso i relativi canali social ufficiali, costruisce un’ipotetica giornata, ovvero diverse situazioni che possono verificarsi nell’arco delle 24 ore e nelle quali una “casa Smart” può assolutamente fare la differenza.

Non esitiamo, dunque, e andiamo a scoprirle!

Cosa fare in queste situazioni di vita quotidiana?

Sono le 7:00, c’è da svegliarsi e, soprattutto, da svegliare i bambini che devono andare a scuola.

Piuttosto che far tutto di corsa (al mattino, si sa, i minuti sono contati), si può far tutto ciò che occorre mentre si è ancora a letto, anche aprire i serramenti della cameretta dei piccoli affinché possano svegliarsi per tempo.

Poco dopo ci si deve sbrigare per prendere un treno o un altro mezzo pubblico per andare a lavoro, e dover chiudere tutti i serramenti e la porta blindata ruba del tempo prezioso; con un sistema Smart, per compiere tutte queste operazioni basta un solo click.

Una volta al lavoro, si riceve una telefonata o una mail in cui si viene avvisati di un pacco in consegna; piuttosto che doverlo andare a prendere in ufficio postale o in qualsiasi altro luogo previsto (rovinandosi, magari, l’unico giorno libero!) con un impianto Smart si può aprire il cancello comodamente da remoto all’arrivo del corriere.

E se si va in vacanza? Con un sistema Smart si può gestire da remoto la temperatura della casa e, allo stesso modo, si può tenerla d’occhio dal punto di vista della sicurezza.

Cosa dire dei fastidiosi black out? Non tutti lo sanno, ma le soluzioni Smart consentono anche di evitare le improvvise mancanze di corrente elettrica.

Se in momenti particolarmente “caldi” della giornata, ad esempio, la sera, tutti stanno utilizzando delle tecnologie, non bisogna temere bollette sorprendentemente alte, perché i consumi possono essere monitorati in qualsiasi momento.

E se, al termine della giornata, una volta a letto ci si accorge di aver dimenticato una luce accesa, un serramento aperto o quant’altro richieda rimedio? Anche qui, nessun problema, perché tali operazioni possono essere compiute sotto le coperte.

Una campagna informativa simpatica ed efficace

La campagna di BTicino, dunque, è molto originale, ed è sicuramente in grado di informare su quali possono essere alcuni dei concreti vantaggi che una casa Smart sa garantire.