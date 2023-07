Per l’U.S. Agropoli la Serie D ora è un miraggio

L’Agropoli rischia seriamente di restare fuori dalla Serie D. A sorpresa, infatti, i delfini sono quinti nella graduatoria dei ripescaggi, decimi se si considerano le cinque retrocesse dalla D che verranno ripescate in alternanza con quelle del massimo campionato regionale.

38 i punti attribuiti ai cilentani, tre in più rispetto alle previsioni della vigilia, ma ciò probabilmente non servirà a molto perché al momento a mancare sono i dieci posti liberi per poter ambire alla quarta serie.

Cosa accade ora?

Solo un miracolo, quindi, consentirà alla formazione bianco-azzurra di essere ripescata. I delfini avevano già ottenuto il via libera della Covisoc dopo la decisione dell’ex presidente Domenico Cerruti di garantire iscrizione e fideiussione per l’accesso in D.

Ma Cerruti ha smentito categoricamente la volontà di scendere in campo in prima persona per portare avanti la squadra. Il presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri, a margine della sconfitta nei play off nazionali, assicurò il suo interessamento per la composizione di una società solida per il futuro della formazione bianco-azzurra.. Ad oggi, però, non si hanno notizie e il mancato ripescaggio potrebbe rappresentare un rischio anche per il futuro nel campionato di Eccellenza, certamente meno attraente anche per gli investitori della Serie D.