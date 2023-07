Calcio: l’Agropoli è salva. Presentata domanda per il ripescaggio in Serie D

L’Unione Sportiva Agropoli 1921 è salva. La domanda per il ripescaggio in Serie D, con quota necessaria all’iscrizione e fidejussione è stata presentata nel primo pomeriggio di oggi presso la sede della LND di Roma. A raggiungere la Capitale è stato il presidente Nicola Volpe che grazie ad alcuni contributori ha potuto completare l’iscrizioni e garantire la possibilità ai delfini di concorrere per il ripescaggio nella quarta serie nazionale.

Il ritorno in Serie D dell’Agropoli

Il ritorno in D non è scontato ma complici alcune modifiche al format dei campionati i delfini sono quasi certi di poter essere riammessi.

Bisognerà attendere e poi si dovrà capire se esiste una società in grado di garantire un futuro stabile ai cilentani. Dopo la scelta di Carmelo Infante di defilarsi al momento c’è un solo imprenditore che si è messo al capezzale dei delfini, ma per poter affrontare un campionato dignitoso c’è bisogno d’altro.

Il lavoro di Franco Alfieri

A questo sta lavorando il sindaco di Capaccio Paestum e presidente della provincia di Salerno, Franco Alfieri. Il suo obiettivo è garantire una dirigenza solida per il futuro dell’U.S.Agropoli.

Il presidente Nicola Volpe ha annunciato per la prossima settimana una conferenza stampa per fare chiarezza sulle ultime vicende che hanno interessato la formazione bianco-azzurra.