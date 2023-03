Per Banca 2021 è no all’assemblea straordinaria , si vota in filiale, Castiello: “violenza allo statuto e alla Carta dei Valori”

Scade domani l’ultimo giorno per votare la fiducia al Consiglio di Amministrazione di Banca 2021 che, invocando la normativa anticovid, ha espresso parere sfavorevole alla richiesta di un’assemblea straordinaria. Dal giorno 18 marzo e fino a domani 24, è possibile rinnovare o ritirare la fiducia all’attuale Cda dell’istituto.

Modalità di voto

Ritiro della scheda di voto, compilata e con firma, corredata di delega notarile presso le filiali della Banca 2021

2) Ritiro della scheda di voto, presso le filiali, da inoltrare, compilata e con firma, per pec con delega notarile

3) ritiro della scheda presso le filiali, da inoltrare, compilata e con firma, con Raccomandata A/R con delega notarile

I plichi contenenti le schede di voto, raccolte dal notaio designato, saranno consegnate e valutate il giorno 28 marzo presso la sede dell’istituto.

I motivi dell’assemblea straordinaria

La votazione invocata, che avrebbe interessato i circa 7000 soci della Banca 2021, mirava a sfiduciare l’attuale consiglio di amministrazione che, secondo il Comitato proponente,avrebbe gestito in modo opaco e antidemocratico il processo di fusione per incorporazione con la BCC Buccino e Comuni Cilentani, violando le forme di legge e dello Statuto del Credito Cooperativo.

Le contestazioni del Comitato contro fusione

Il Comitato, che fa capo all’ex presidente di quella che attualmente è Banca 2021, dopo tre fusioni (prima Banca del Cilento, poi Banca del Cilento e Lucania Sud, infine Banca del Cilento di Sassano Vallo di Diano e Lucania), Francesco Castiello, chiede l’azzeramento dei vertici dell’istituto: il Cda non avrebbe informato la platea dei soci di quanto avviato fra i vertici degli istituti, i presidenti Silvano Lucibello e Lucio Alfieri, una fusione che vede la Bcc Buccino e Comuni Cilentani fagocitare la Banca 2021, il suo doppio in termini patrimoniali, sociali, territoriali. Per tale motivo, si chiedeva che i soci fossero coinvolti in un dibattito assembleare volto a chiarire le motivazioni del procedimento, già approvato da Banca ICCREA, e a mettere ai voti l’investitura dell’attuale consiglio d’amministrazione.

Il no del Cda Banca 2021

La normativa anticovid non consente assembramenti, dunque è stata accordata un’altra forma di voto, che prevede il ritiro e la compilazione delle schede di volontà presso le filiali con consegna diretta, per posta raccomandata o posta elettronica, tutte rappresentate da delega notarile.

L’Assemblea ordinaria, invece, per la votazione del bilancio ed il rinnovo naturale delle cariche d’amministrazione, si terrà il 28 aprile 2023.