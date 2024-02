Peppe Cirillo porta la musica cilentana a Casa Sanremo

Peppe Cirillo, cantautore e musicista, sarà presente a Casa Sanremo, il villaggio musicale che ospita artisti, giornalisti e addetti ai lavori durante il Festival della Canzone Italiana. È un luogo di incontro, di confronto e di networking, dove si respira la musica a 360 gradi.

L’esibizione

L’esibizione è prevista per il 10 febbraio, alle ore 19.00, sul palco principale del Palafiori ed in questa occasione presenterà un brano inedito dal suo nuovo album, in uscita nei prossimi mesi.

Peppe Cirillo è un artista che da più di quarant’anni si distingue nel panorama della musica d’autore e per il suo impegno sociale. La sua musica è un mix di sonorità tradizionali e contemporanee, caratterizzata da un forte legame con la cultura e le tradizioni dei popoli del sud del mondo e nei suoi testi racconta storie dal profondo significato sociale e spirituale.

Il cantautore ha già pubblicato tre album, “Memorie”, “Vox Populi” e “Il Dono”. Alcuni dei suoi brani sono stati trasmessi da diverse emittenti radiofoniche e televisive, nazionali ed estere e hanno ricevuto il plauso di pubblico e critica.

Un’occasione per promuovere il Cilento

La presenza di Peppe Cirillo al Palafiori è un’occasione importante per promuovere un genere come quello della musica etnica che non sempre trova spazio ed attenzione e Casa Sanremo è un evento mediatico di grande portata, che attira l’attenzione di giornalisti, addetti ai lavori e appassionati di musica da tutto il mondo.