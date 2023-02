Peppe Cirillo porta il Cilento a New York: settimana piena di incontri istituzionali e serate musicali

Si conclude la settimana negli USA per il cantautore Peppe Cirillo che accompagnato da Paola Salurso e Aristide Garafolo degli Antiqua Saxa ha conquistato tutti nel suo viaggio newyorkese. Neanche il tempo di arrivare che il cantautore ha fatto il sold out per la sua serata a Casa Belvedere, The Italian Cultural Foundation, una splendida location per una splendida serata che ha visto la partecipazione della cantante americana Leslie Austin.

Gli appuntamenti

Invece il 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, il cantautore è stato ricevuto al Consolato Italiano a New York, si è intrattenuto con il Console e ha partecipato alla commemorazione delle vittime italiane dell’Olocausto. Un momento molto toccante si è avuto quando Paola è stata invitata a leggere alcuni dei nomi delle vittime.

Gli incontri istituzionali sono proseguiti con la visita al Centro di Cultura Italiano per incontrare i rappresentanti delle varie associazioni degli italoamericani tra cui la CIM Comunità Italiani nel Mondo, per parlare di progetti futuri.

Altro piacevole incontro è stato quello con Stefano Albertini direttore della Casa Italiana, presso l’Università di New York (NYU) che ha invitato Peppe Cirillo a tornare per esibirsi nel proprio teatro.

Ma sono state molte altre e di elevato spessore le personalità incontrate nei giorni appena trascorsi, come non ricordare Josephine Maietta del gruppo media radio&television “La voce di New York” che ha voluto intervistare Peppe ed ha presenziato a diverse delle sue esibizioni.

La direttrice Maria Pangano, membro dei board delle più importanti associazioni della città di New York.

Il rettore Defeis, rappresentate presso le Nazioni Unite della Santa Sede.

Momenti istituzionali ma anche rilassanti a New York

Tanti anche i momenti più rilassanti e divertenti in giro nella Grande Mela, come quello in cui alcuni passeggeri in metro, vedendo le chitarre, lo hanno invitato a suonare qualcosa. Stessa cosa successa in uno dei luoghi iconici di New York, ovvero a Times Square! ma anche le ore passate ad Hoboken, famosa per essere la città in cui è nato Frank Sinatra e per avere una vista sulla skyline mozzafiato. Qui sono stati girati dei video che vedremo presto.

La presenza di Peppe Cirillo a New York ha destato l’interesse anche dall’altro lato degli USA. Infatti Tony La Stella, della West Coast Italian Radio (che appartiene al gruppo ABC news) ha voluto intervistarlo. Un’intervista molto bella e lunga che si è conclusa con la promessa di avere un nuovo collegamento con gli USA nei giorni di Casa Sanremo.

Già, perché neanche il tempo di disfare le valigie che Peppe e gli Antiqua Saxa, saranno tra i partecipanti dell’evento collegato al Festival della canzone Italiana.