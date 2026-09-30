Attualità

Pensioni di ottobre: accredito e modalità di ritiro

Guida alle pensioni di ottobre: date di accredito, modalità di ritiro agli ATM Postamat, documenti necessari e polizza assicurativa gratuita.

Di:
Edoardo Marcianò
Poste Italiane

A partire dal primo del mese, le pensioni di ottobre vengono accreditate per i titolari di Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution. Chi preferisce il ritiro in contanti può evitare le code agli sportelli postali utilizzando i 171 ATM Postamat distribuiti sul territorio provinciale, accessibili sia con la carta di debito associata ai conti sia con la Postepay Evolution.

Regole e documenti per il ritiro allo sportello

Per coloro che preferiscono recarsi fisicamente agli sportelli postali per riscuotere l’assegno mensile, è obbligatorio presentare un documento di identità in corso di validità. In alternativa alla presenza diretta del titolare, è possibile affidare il ritiro a una terza persona attraverso una delega formale, da compilare secondo le disposizioni vigenti per garantire la sicurezza dell’operazione.

Leggi anche:

Pensioni in Italia: possibile aumento nel 2026 con rivalutazione fino all’1,8%
Caggiano, riapre l’ufficio postale Polis: passaporti e certificati allo sportello
Castellabate, l’ufficio postale di San Marco resta chiuso: la minoranza chiede un Consiglio straordinario

Copertura assicurativa gratuita sui prelievi

Un aspetto di particolare rilievo per la sicurezza dei titolari riguarda i possessori di carta di debito collegata a conti o libretti postali. Questo strumento garantisce l’accesso a una polizza assicurativa gratuita che prevede un risarcimento fino a 700 euro all’anno. La copertura interviene in caso di furto del contante subito nelle due ore successive al prelievo effettuato sia presso gli uffici postali sia agli sportelli automatici Postamat.

Consigli utili per evitare le code

Per limitare i disagi legati all’affluenza negli uffici postali, Poste Italiane raccomanda di pianificare la visita evitando le prime ore della mattina nei giorni di apertura iniziale del mese. Scegliere la tarda mattinata, le ore pomeridiane o i giorni successivi ai primi del mese consente di velocizzare le operazioni di prelievo e di ridurre notevolmente i tempi di attesa.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite
Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.