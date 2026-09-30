Pensioni di ottobre: accredito e modalità di ritiro

A partire dal primo del mese, le pensioni di ottobre vengono accreditate per i titolari di Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution. Chi preferisce il ritiro in contanti può evitare le code agli sportelli postali utilizzando i 171 ATM Postamat distribuiti sul territorio provinciale, accessibili sia con la carta di debito associata ai conti sia con la Postepay Evolution.
Regole e documenti per il ritiro allo sportello
Per coloro che preferiscono recarsi fisicamente agli sportelli postali per riscuotere l’assegno mensile, è obbligatorio presentare un documento di identità in corso di validità. In alternativa alla presenza diretta del titolare, è possibile affidare il ritiro a una terza persona attraverso una delega formale, da compilare secondo le disposizioni vigenti per garantire la sicurezza dell’operazione.
Copertura assicurativa gratuita sui prelievi
Un aspetto di particolare rilievo per la sicurezza dei titolari riguarda i possessori di carta di debito collegata a conti o libretti postali. Questo strumento garantisce l’accesso a una polizza assicurativa gratuita che prevede un risarcimento fino a 700 euro all’anno. La copertura interviene in caso di furto del contante subito nelle due ore successive al prelievo effettuato sia presso gli uffici postali sia agli sportelli automatici Postamat.
Consigli utili per evitare le code
Per limitare i disagi legati all’affluenza negli uffici postali, Poste Italiane raccomanda di pianificare la visita evitando le prime ore della mattina nei giorni di apertura iniziale del mese. Scegliere la tarda mattinata, le ore pomeridiane o i giorni successivi ai primi del mese consente di velocizzare le operazioni di prelievo e di ridurre notevolmente i tempi di attesa.