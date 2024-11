Paura nel tardo pomeriggio di oggi tra Sala Consilina e Padula. Un’automobile, una Volkswagen Polo con alla guida una donna, per cause in corso di accertamento è caduta nel canale che costeggia la strada.

I soccorsi

Tanto spavento per la donna che è rimasta ferita ma per fortuna non risulta in gravi condizioni. Intervenuti sul posto i carabinieri e i sanitari del 118.

Per il recupero dell’auto si è reso necessario l’intervento di un’autogru della ditta Menafra Multiservice.