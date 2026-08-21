Paura lungo il sentiero per Baia Infreschi: turista cade e si frattura la caviglia, attivata macchina dei soccorsi

Attimi di paura questa mattina lungo il sentiero che conduce a Baia Infreschi a seguito di un incidente che ha visto protagonista, suo malgrado, una turista in vacanza nel Cilento. La donna, che si trovava in compagnia del marito, è rimasta vittima di una rovinosa caduta che le ha impedito di proseguire il cammino che via terra conduce a Baia Infreschi.

L’intervento della Guardia Costiera di Palinuro e del 118

Fatta scattare la macchina dei soccorsi, sul posto tempestivo è stato l’arrivo del personale della Guardia Costiera di Palinuro, guidato dal Capitano di Corvetta Samantha Losito, che a bordo della propria imbarcazione ha raggiunto velocemente il luogo indicato, accompagnato anche dai sanitari del 118. Giunti a Baia Infreschi, gli uomini della Guardia Costiera unitamente ai sanitari del 118 hanno raggiunto la donna, prestato le prime cure mediche e trasferito la malcapitata presso il porto di Marina di Camerota dove ad attenderla c’era un’ambulanza.

Il trasferimento in ospedale

Secondo una prima diagnosi, pare che la donna abbia riportato una frattura alla caviglia, motivo quest’ultimo che ha reso necessario il trasferimento della turista in ospedale per le necessarie cure del caso.