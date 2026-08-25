Cilento

Paura in mare ad Agropoli, gommone bloccato al largo: bagnini salvano un padre e due ragazze

Intervento tempestivo al Lido Paradiso di Agropoli: due giovani bagnini traggono in salvo con il pattino un padre in panico e le due figlie in balia delle onde

Di: Roberta Foccillo
Paura in mare ad Agropoli, gommone bloccato al largo: bagnini salvano un padre e due ragazze

Pomeriggio di paura intorno alle ore 16:00, presso il Lido Paradiso di Agropoli, dove un padre e due ragazzine sono rimasti bloccati al largo mentre si trovavano a bordo di un piccolo gommone. A causa delle condizioni del mare e delle difficoltà di manovra, l’imbarcazione non riusciva più a rientrare verso la costa.

La prontezza dei giovani bagnini evita il peggio

La situazione si è risolta positivamente grazie alla tempestività e alla professionalità dei bagnini di salvataggio Carmine Laureana, di soli 17 anni, e Giovanni Niglio, di 21 anni, che notata la condizione di pericolo, sono immediatamente saliti a bordo del pattino di salvataggio per raggiungere le persone in difficoltà.

Raggiunto il gommoncino a notevole distanza dalla riva, i due giovani hanno agganciato l’imbarcazione e l’hanno trainata fino al bagnasciuga, mettendo in sicurezza la famiglia.

Sicurezza in mare: le buone norme per la stagione estiva

L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza del presidio di salvamento lungo le spiagge e la necessità di prestare la massima attenzione durante le attività ricreative in acqua. Le autorità marittime e gli esperti di sicurezza raccomandano di non spingersi mai troppo al largo con piccoli gonfiabili o imbarcazioni prive di motore, soprattutto in presenza di correnti o venti contrari che possono rendere impossibile il rientro a braccia.

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