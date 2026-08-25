Paestum, tre ragazze salvate dal mare in tempesta: bagnini eroi alla Laura

Momenti di apprensione si sono vissuti nei pressi del Lido Brigantino, in località Laura di Capaccio Paestum. Tre giovani ragazze, residenti all’estero, si sono trovate in improvvisa e grave difficoltà mentre facevano il bagno in mare. A causa della forte corrente presente in zona, le bagnanti non riuscivano in alcun modo a vincere la resistenza dell’acqua per rientrare autonomamente verso la riva.

L’intervento tempestivo e sinergico dei soccorritori

A mobilitarsi immediatamente per prestare soccorso sono stati i bagnini del Lido Brigantino, Elio Sergio Grassi e Santi Rausa, affiancati dai colleghi del vicino Lido Venere, Alessandro Sabia e Davide Strafella.

«Ci siamo accorti che le ragazze non riuscivano a tornare a riva a causa della corrente — hanno raccontato i bagnini — e siamo intervenuti subito». I due operatori del Lido Venere non hanno esitato a correre in aiuto dei colleghi presso l’adiacente stabilimento balneare per unire le forze.

L’uso delle attrezzature e il ritorno in sicurezza

Le operazioni di salvataggio sono state condotte con grande rapidità e coordinazione. Grazie all’utilizzo del pattino di salvataggio e del rullo, i soccorritori sono riusciti a raggiungere il punto in cui si trovavano le tre ragazze e ad accompagnarle rapidamente e in totale sicurezza verso la spiaggia.

Questa felice risoluzione della vicenda conferma quanto sia fondamentale, soprattutto in presenza di correnti marine improvvise, prestare la massima attenzione alle condizioni dell’acqua e seguire scrupolosamente le indicazioni degli addetti alla sicurezza lungo gli arenili