Paura ad Agropoli: si ribalta con l’auto in Via San Felice, conducente in ospedale

Attimi di paura questo pomeriggio ad Agropoli, in via San Felice, nei pressi della stazione ferroviaria. Un’auto, una Mercedes, si è improvvisamente capovolta.

Stando alle prime ricostruzioni, l’auto avrebbe impattato contro un muretto presente sulla strada. Per fortuna, non si sono registrati feriti gravi.

Subito allertati i soccorsi, sono giunte sul posto due ambulanze della Croce Rossa di Agropoli e la Polizia municipale. Ancora da stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

Il conducente dell’auto, un uomo di circa 90 anni, è rimasto all’interno dell’abitacolo per circa mezz’ora ed è stato, poi, trasferito in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.