Paura ad Acquavella: incendio in un’abitazione

Attimi di apprensione ad Acquavella, frazione di Casal Velino, dove nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16:00, è divampato un incendio in un’abitazione situata in Via San Michele.

Indagini sulle cause

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento, ma le prime ricostruzioni lasciano supporre che possa essere stato provocato da un cortocircuito originato da un elettrodomestico. Fortunatamente, non si registrano feriti né gravi danni, ma solo un grande spavento per i residenti.

Decisivo l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vallo della Lucania, che hanno domato prontamente le fiamme.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri della Stazione di Pollica e il Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania per i rilievi e le indagini del caso.