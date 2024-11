Paura a Sicignano degli Alburni: albero si spezza e finisce su un cavo della pubblica illuminazione

Oggi pomeriggio gli agenti della Guardia Agroforestale Italiana, insieme ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti in località Galdo, nel comune di Sicignano degli Alburni, per mettere in sicurezza un cavo della corrente della pubblica illuminazione su cui erano finiti i rami di un albero.

La dinamica

Il forte vento, ha spezzato i rami dell’albero di ulivo che hanno, così, toccato il cavo della corrente.

Gli interventi

La situazione poteva rivelarsi molto pericolosa anche per i passanti tanto che le Guardie Agroforestali Italiane, con gli agenti Alessandra Rufrano e Carmine Gentile giunti sul posto, hanno chiesto al sindaco, Giacomo Orco, di predisporre l’immediata messa in sicurezza del luogo, come è stato fatto.