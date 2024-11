Maltempo e vento forte: disagi nel Cilento, ripristinata la viabilità sulla provinciale a Montano

Una serata di forte maltempo, caratterizzata da violente raffiche di vento ha causato numerosi disagi nel Cilento. A Montano Antilia, in località Foresta, le avverse condizioni meteo hanno reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per liberare la strada provinciale rimasta bloccata a seguito della caduta di un albero. Grazie alla tempestività e alla professionalità della squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vallo della Lucania, la viabilità è stata ripristinata in tempi brevi, riportando la situazione alla normalità.

Il sindaco, Luciano Trivelli, a nome dell’intera amministrazione comunale, ha espresso gratitudine ai caschi rossi, e all’agente di Polizia Municipale, Andrea Gaudio, per l’impegno e la dedizione dimostrati.

Altri disagi

Non mancano, però, ulteriori disagi. Nella frazione di Abatemarco, in via Ruine, un palo della luce è caduto a causa del vento, mentre a Cuccaro Vetere si segnalano alberi caduti lungo la carreggiata. La situazione resta sotto controllo, ma le autorità raccomandano prudenza.

In vigore, fino a domani mattina, c’è un allerta meteo di colore giallo