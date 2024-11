Paura a Sapri: incendio in una pasticceria del centro

Paura nel cuore della notte a Sapri, nella centrale Via Kennedy. Una bar – pasticceria, per cause ancora in circolazione di accertamento, ha improvvisamente preso fuoco. Le fiamme hanno invaso il retro dello stabile dov’è ubicato il laboratorio della pasticceria.

L’allarme e i soccorsi

A dare l’allarme sono stati alcuni abitanti del posto, impauriti dal forte rumore e dalle fiamme alte che in breve tempo hanno avvolto parte del locale. Allertate le forze dell’ordine, sul posto immediato è stato l’arrivo dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino.

I caschi rossi hanno subito domato il rogo ed evitato che il fuoco raggiungesse parte degli alberi e della vegetazione presente nei dintorni, oltre ai diversi appartamenti ubicati ai piani superiori.

Sarà ora compito dei Vigili del Fuoco stabilire cosa abbia perduto scatenare l’incendio, se si è trattato di un caso fortuito (come pare) oppure a determinare lo scopo delle fiamme sia stata una matrice dolosa.