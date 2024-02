Salerno, incendio in una palazzina: paura tra i residenti

Momenti di apprensione in tarda mattinata a Salerno, dove un incendio ha avvolto una palazzina in Via Irno.

L’intervento

Immediato l’intervento delle autorità competenti: Vigili del Fuoco, Polizia di Stato e personale del 118 sono giunti sul posto tempestivamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

La priorità è stata quella di evacuare gli abitanti dell’edificio, alcuni dei quali sono stati soccorsi dai sanitari del 118 per lievi intossicazioni da fumo. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore e hanno richiesto l’impiego di diverse squadre dei Vigili del Fuoco.

Le indagini

Ancora in corso le indagini per accertare l’origine del rogo. La Polizia di Stato sta vagliando diverse ipotesi, tra cui un corto circuito o un incendio doloso.

Le fiamme, divampate per cause ancora da accertare, hanno destato grande preoccupazione tra i residenti e le persone presenti nella zona.