Paura a Perdifumo: incendio nella cucina di una pizzeria

Attimi di paura questa sera nel centro di Perdifumo, a causa di un incendio che ha interessato la cucina di un locale. Immediato l’allarme da parte dei proprietari. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli e le ambulanze del 118.

Ad una dipendente è stato necessario applicare momentaneamente l’ossigeno. Per fortuna, però, le sue condizioni non sono gravi, e non risultano feriti. Per tutti solo un grosso spavento.

Pare che ad andare a fuoco sia stata la friggitrice. Starà ai vigili del fuoco accertare con precisione come si sono sviluppate le fiamme. Anche i danni sono stati contenuti.