Cronaca

Paura a Eboli, incendio in un’attività commerciale: fiamme domate dai Vigili del Fuoco

Attimi di grande apprensione nel pomeriggio per una densa coltre di fumo nero. L'intervento tempestivo dei soccorsi evita il peggio: nessun ferito grave, ma i danni sono ingenti. Indagini in corso sulle cause del rogo

Di: Antonio Elia
Eboli, incendio in un’attività commerciale tra via Spirito e Romano: terrore tra i residenti, fiamme domate dai Vigili del Fuoco

Momenti di forte tensione si sono vissuti nel pomeriggio tra via Spirito e Romano ad Eboli, dove un incendio improvviso si è sviluppato all’interno di un’attività commerciale della zona, seminando apprensione tra i residenti e i passanti.

L’allarme e l’intervento dei soccorsi

Una densa coltre di fumo nero, alzata improvvisamente dal locale, ha immediatamente richiamato l’attenzione di chi si trovava nelle vicinanze, facendo scattare l’allarme generale. La macchina dei soccorsi si è mossa con estrema rapidità: sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei Vigili del Fuoco, supportate dalle forze dell’ordine per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza dell’area.

Domate le fiamme: area messa in sicurezza

I caschi rossi hanno operato con grande professionalità per circoscrivere il fronte del fuoco, affrontando le fiamme e riuscendo a domarle prima che potessero estendersi agli edifici circostanti o causare danni ancora più estesi. L’intervento coordinato ha permesso di spegnere l’incendio e di avviare immediatamente le operazioni di raffreddamento e bonifica dei locali coinvolti.

Indagini in corso sulle cause del rogo

Al momento, la situazione è sotto controllo, ma la dinamica che ha originato il rogo resta avvolta nel mistero. Gli specialisti dei Vigili del Fuoco e le autorità competenti sono al lavoro per effettuare tutti i rilievi tecnici necessari, vagliando ogni possibile ipotesi per risalire alle cause scatenanti dell’accaduto.

Fortunatamente non si registrano notizie di feriti gravi, ma i danni materiali riportati dall’esercizio commerciale appaiono ingenti. Gli accertamenti proseguiranno nelle prossime ore per chiarire ogni dettaglio di questa vicenda.

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