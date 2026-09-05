Incendio ad Ascea, fiamme in un canneto a Grisi: intervento immediato dei soccorsi

Un rogo è divampato nel pomeriggio di oggi nel territorio comunale di Ascea, precisamente in località Grisi. L’incendio ha interessato un’ampia area situata nelle vicinanze di un corso d’acqua, prendendo origine da un canneto e diffondendosi con rapidità verso la vegetazione circostante.

Fiamme ad Ascea in località Grisi: la dinamica dell’incendio

Il rogo è stato alimentato dalle elevate temperature registrate nel corso delle ultime giornate e dalla presenza di sterpaglie e materiale secco accumulato sul terreno. La combinazione di questi elementi ha favorito la rapida propagazione del fuoco, che ha avvolto non solo le canne lungo il torrente ma anche diverse piante ad alto fusto presenti nella zona.

L’intervento dei soccorsi e le operazioni di bonifica

Dopo l’allarme lanciato dai residenti, i soccorsi si sono attivati con tempestività. Sul posto è giunta una squadra della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo, supportata dal personale dei Vigili del Fuoco. L’azione coordinata degli operatori antincendio ha permesso di contenere l’avanzata delle fiamme e di circoscrivere l’area interessata prima che il fuoco potesse minacciare le zone abitate o le infrastrutture limitrofe. Con il rogo ormai sotto controllo, le squadre di emergenza hanno avviato le consuete operazioni di bonifica per mettere definitivamente in sicurezza il sito e scongiurare l’eventuale riaccensione di focolai nascosti.