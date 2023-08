Paura a Capaccio Paestum, bambina si allontana dei genitori, ritrovata dopo diversi minuti

Momenti di paura questo pomeriggio lungo il litorale di Linora, Capaccio Paestum. Una bambina di sei anni si è allontanata e ha fatto perdere le sue tracce per diverso tempo. La piccola si trovava in spiaggia tra il camping Arco delle Rose e Gli Eucalipti beach. Sarebbe sfuggita al controllo dei genitori in un attimo di distrazione.

Le ricerche

Immediate le ricerche che hanno interessato prima i presenti e i bagnini presente sul litorale, poi anche le forze dell’ordine. Allertata anche la Guardia Costiera di Agropoli e gli uomini del servizio Pissta.

La bambina, di carnagione chiara e con i capelli biondi, indossava un costume di colore rosa, è stata ritrovata diversi minuti dopo a Paestum. La famiglia si trova in vacanza in zona e soggiorna in un residence della zona.