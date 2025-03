Paura a Campora: 64enne cade da un albero, necessario l’intervento dell’elisoccorso

Si poteva trasformare in tragedia, la festa del papà, per un 64enne di Campora che questa mattina, mentre eseguiva alcune operazioni agricole, è caduto da un albero. I presenti si sono subito resi conto della gravità della situazione e sul posto sono giunti gli operatori del 118 con l’ambulanza.

Gli interventi

Nel contempo, vista la preoccupazione destata dalle lesioni riportate dal malcapitato, è stato ritenuto necessario attivare l’elisoccorso anche per velocizzare i tempi di intervento. Il paziente è stato immobilizzato a causa di una sospetta lesione alla colonna vertebrale e trasportato presso l’ospedale Ruggi di Salerno con l’elisoccorso “Felix2” attivato dalla centrale operativa e partito tempestivamente dall’aeroporto di Salerno. Per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, per ricostruire la dinamica dell’incidente, sono giunti anche i carabinieri di Stio Cilento.

L’importanza dell’elisoccorso

L’accaduto ha messo in evidenza, ancora una volta, la necessità del servizio di elisoccorso anche alla luce dei numerosi incidenti agricoli che si verificano nelle aree ad alta vocazione rurale come quelle dell’entroterra cilentano. Il trasporto in eliambulanza, anche in questo caso, è stato essenziale per far in modo che le condizioni del sessantaquattrenne non peggiorassero a causa dei movimenti bruschi dovuti ai tempi di percorrenza in ambulanza e alla viabilità.