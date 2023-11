Paura a Battipaglia: Incendio in via Ionio

Il fumo denso nero e le lingue di fuoco, attimi di tensione in uno stabile di via Ionio a Battipaglia. Ad evitare il peggio l’immediato intervento dei caschi rossi del distaccamento di via Benedetto Grimaldi.

L’episodio

È accaduto questo pomeriggio in via Ionio a Battipaglia dove, presumibilmente per cause attribuibili al mal funzionamento di una canna fumaria, lingue di fuoco hanno avvolto il tetto di uno stabile. Qualcuno ha lanciato l’allarme e sul posto di sono portati i vigili del fuoco del distaccamento di Eboli. Idranti in azione il rogo è stato domato.

Nessun danno alle persone.