Passaggio delle consegne al Rotaract Club Vallo della Lucania – Cilento: impegno per il territorio e la comunità cilentana

Venerdì 2 giugno, presso la suggestiva Tenuta D’Amore a San Mango Piemonte, si è svolto il passaggio delle consegne del Rotaract Club Vallo della Lucania – Cilento. Ludovica Del Gaudio ha ceduto il suo incarico a Saverio Principe, in un momento di rinnovamento per i club appartenenti alla neonata Zona dei Castelli.

Un impegno responsabile

Saverio Principe, il nuovo presidente del club, ha assunto il ruolo con grande senso di responsabilità. Riconosce il Rotaract come uno strumento fondamentale nel processo di risocializzazione necessario per la comunità cilentana. Affrontando sfide come depressione economica, microcriminalità, marginalizzazione, depauperamento del capitale umano e tossicodipendenza, il club potrà fare la sua parte.

Obiettivi per il futuro

Principe sottolinea l’importanza di incentivare lo sviluppo di un forte scambio generazionale, affinché la nuova classe dirigente si faccia avanti. Il club si sente responsabile non solo di rappresentare Vallo della Lucania, ma l’intero territorio del Cilento. L’obiettivo è far sì che le azioni del club abbiano un impatto positivo in ogni piccola comunità cilentana.

Ringraziamenti e condivisione

Principe esprime gratitudine per coloro che hanno lavorato affinché potesse ricoprire questo incarico e ringrazia i membri del nuovo esecutivo che hanno accettato di condividere il percorso con lui. Il nuovo presidente si impegna a rappresentare il territorio e a promuovere azioni benefiche per la comunità cilentana.