“Pasquetta Pulita”: ecco l’iniziativa per la tutela dell’Oasi Naturalistica Trentova – Tresino

I comuni di Agropoli e Castellabate, in sinergia con il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano ed Alburni scendono in campo per l’ambiente anche a Pasquetta. Nella bellissima Oasi Naturalistica Trentova – Tresino, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, saranno presenti infatti dei volontari per la distribuzione di sacchetti utili a differenziare i rifiuti

Di cosa si tratta

L’iniziativa è rivolta a promuovere una Pasquetta eco-friendly in uno dei punti naturalistici più affollati durante questa giornata di divertimento e pic nic all’aria aperta. La raccomandazione è quella di essere anche rispettosi dell’ambiente circostante, scegliendo prodotti sostenibili, optando per contenitori riutilizzabili e posate in materiale biodegradabile, riducendo così l’uso della plastica. I sacchetti con i rifiuti andranno poi riposti all’ingresso ed uscita dell’Oasi, negli appositi contenitori presenti.