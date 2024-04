Pasquetta in Cilento: tante presenze e primi tuffi a mare

La Pasquetta 2024 all’insegna del bel tempo e delle temperature estive ha portato il Cilento ad affollarsi. Spiagge e sentieri presi di mira da residenti e vacanzieri che ne hanno approfittato anche per fare i primi tuffi a mare della stagione dopo un mese di marzo poco clemente.

L’affluenza

Le stime degli operatori turistici hanno comunicato dati positivi sul fronte delle presenze con in media il 75% di posti letto occupati.

A farla da padrone Paestum dove in tanti hanno scelto di prenotare un soggiorno all’insegna della cultura, della gastronomia e del mare.

Bene anche le altre località costiere, da Palinuro a Marina di Camerota, da Santa Maria Di Castellabate ad Acciaroli, passando per Agnone dove è stato organizzato un evento all’insegna di musica e divertimento. Ok anche Agropoli, scelta come luogo per soggiornare anche per chi poi ha scelto di trasferirsi altrove per trascorrere Pasquetta.

Anche qui, però, soprattutto i sentieri sono stati un punto di riferimento per i vacanzieri; un dato che è anche un richiamo all’amministrazione comunale a garantirne la necessaria manutenzione.

Montagna e agriturismi

Non sono risultati negativi neanche i dati delle realtà collinari e montane, con tante persone che hanno scelto le aree attrezzate del Monte Vesole per trascorrere qualche ora di relax immersi nella natura. Preso d’assalto soprattutto dai più giovani il Bosco San Felice a Cicerale.

Chi invece ha voluto scegliere di mangiare nei locali ha dato priorità agli agriturismi: dalla costa all’interno tanti sold out.

I controlli

In questo lunedì di Pasqua anche le forze dell’ordine hanno incrementato i controlli, via terra, con Carabinieri e Polizia in azione sulle strade, e via mare, con la Guardia Costiera attenta a sorvegliare il litorale.

Possibile disagi nel pomeriggio alla circolazione a causa del controesodo.