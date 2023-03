Pasquetta a Castellabate, arrivano i Molotov d’Irpinia in concerto

Dopo aver presentato il lungo programma di eventi in occasione dei festeggiamenti dei 900 anni di Castellabate, s’incomincia con gli appuntamenti imperdibili.

A Pasquetta, il 10 aprile alle ore 16.30, i Molotov d’Irpinia saranno in concerto sulla spiaggia di “Marina Piccola” a Santa Maria di Castellabate.

Pasquetta…in spiaggia

L‘evento rientra nel fitto calendario di appuntamenti dell’iniziativa “Castellabate 900”, organizzata dall’Amministrazione Comunale in sinergia con le tutte le associazioni del territorio. Tra il rumore del mare, l’odore della salsedine e l’inconfondibile musica dei Molotov d’Irpinia, Castellabate vuole dare vita ad un nuovo modo di festeggiare la Pasquetta, attraendo un elevato flusso turistico all’insegna del divertimento collettivo.

I Molotov d’Irpinia

Partiti dai banchi di scuola fino a diventare tra le band più conosciute della Campania e non solo, i Molotov d’Irpinia tornano in concerto a Castellabate dove si erano già esibiti nel 2017. In un concentrato di musica folk-rock pieno di energia ma anche con un forte messaggio sociale, la band si è resa protagonista di tante canzoni di successo che gli hanno permesso anche di aprire concerti importanti come quello di Edoardo Bennato, Vinicio Capossela, 99Posse e James Senese. Il gruppo è composto da sette ragazzi che tra voce, tamburelli, megafoni e chitarre hanno imposto uno stile davvero caratteristico, diventato rapidamente inconfondibile.

(Foto-profilo ufficiale Facebook @Molotov D’Irpinia)